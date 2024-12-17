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Huawei Pura 80 получит улучшенный дизайн и процессор Kirin 9020

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Huawei готовит к выходу новую серию смартфонов Pura 80, которая обещает значительные улучшения в дизайне.

Директор компании, ШиГуан, сообщил, что новые устройства будут иметь уникальный дизайн, хотя подробности пока не раскрыты.

Ожидается, что Pura 80 появится на рынке к концу мая 2025 года, а его производство стартует 29 января.

Также сообщается, что в Pura 80 будет использоваться более мощный чипсет Kirin, возможно, улучшенная версия Kirin 9020.

В серии могут быть и оптические сканеры отпечатков пальцев, хотя в Mate 70 Huawei отказалась от этой технологии. Подробности о Pura 80 активно обсуждаются в сети, но пока остаются неподтвержденными.

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