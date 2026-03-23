Huawei продала Mate 80 Pro Max Wind Edition за секунды

Смартфон Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition был полностью распродан по предварительным заказам в течение нескольких секунд после старта приема заявок. Такой результат свидетельствует о высоком интересе к новинке и спросе на флагманские устройства компании еще до выхода в широкую продажу.

Производитель представил модель в двух цветовых вариантах — «Полярное золото» и «Полуночный черный». Оформление корпуса повторяет базовую версию Pro Max и ориентировано на классический сегмент премиальных смартфонов. Устройства выполнены в сдержанном стиле с акцентом на минимализм.

Смартфон будет доступен в двух конфигурациях памяти: с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища, а также в версии с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Это позволяет использовать устройство для хранения большого объема данных, включая мультимедийный контент и приложения.

Одной из ключевых особенностей модели стала система активного охлаждения. В конструкции используется вентилятор, встроенный в модуль камеры. Такое решение обеспечивает эффективный отвод тепла при высокой нагрузке на процессор и графическую подсистему, что позволяет поддерживать стабильную производительность.

Ожидается, что сочетание увеличенного объема памяти и новой системы охлаждения станет важным фактором интереса к устройству и будет определять его позиции на рынке флагманских смартфонов.

