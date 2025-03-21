Huawei продала более 6 миллионов часов Watch GT 5 за пять месяцев

Huawei сообщила о значительном достижении в сфере носимых устройств, объявив, что продажи смарт-часов Watch GT 5 превысили 6 миллионов единиц по всему миру всего за пять месяцев с момента их запуска.

Генеральный директор Huawei Devices Business Group Хэ Ганг отметил, что такой успех стал возможен благодаря уникальному дизайну, ярким цветам и передовым функциям часов, включая TruSense и приложение Emotional Wellbeing. Часы были представлены в сентябре прошлого года и быстро завоевали популярность среди пользователей.

Недавно компания добавила два новых «природных» цвета в серию, чтобы расширить выбор для клиентов. Модели Watch GT 5 имеют экраны размером 1,32 дюйма для версии диаметром 41 мм и 1,43 дюйма для версии диаметром 46 мм. Автономность составляет до 8 дней для меньшей модели и до 14 дней для большей.

Часы также включают функции мониторинга здоровья, такие как измерение уровня кислорода в крови, ЭКГ, отслеживание сна и более 100 спортивных режимов. Кроме того, они оснащены продвинутой системой навигации GNSS.