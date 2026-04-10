Huawei представит новые смартфоны 20 апреля

Компания Huawei объявила дату презентации линейки Pura 90 Pro и Pro Max. При этом версия Ultra в обновлённой серии не предусмотрена.

Новые устройства получат плоские металлические грани и яркие градиентные варианты оформления, отсылающие к дизайну P20 Pro. Основной акцент в модели сделан на фотосистеме: ожидается тройная камера с перископическим модулем и фирменной технологией XMAGE.

В качестве аппаратной платформы заявлен новый процессор Kirin, а работать смартфоны будут под управлением HarmonyOS 6.