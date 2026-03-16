Huawei представит Enjoy 90 Pro Max 23 марта с батареей 8500 мА·ч

Компания Huawei подтвердила проведение весеннего мероприятия в Китае 23 марта, на котором будут представлены новые смартфоны серии Enjoy, включая Huawei Enjoy 90 Pro Max и Huawei Enjoy 90 Plus, а также другие продукты экосистемы.

Промо-материалы показывают, что Enjoy 90 Pro Max получит дисплей с узкими рамками и фронтальной камерой в центре экрана. На задней панели расположён крупный круглый блок основной камеры, что повторяет дизайн последних флагманских моделей Huawei. Смартфон будет работать на HarmonyOS и ориентирован на длительное время автономной работы.

По сообщениям, устройство будет оснащено процессором серии Kirin 8, однако точная модель пока не подтверждена. Предполагается использование платформы Kirin 8000 или Kirin 8020, в которой процессор на архитектуре Taishan сочетается с графическим чипом Maliang 920C.

Аккумулятор Enjoy 90 Pro Max оценивается примерно в 8500 мА·ч, что делает его одним из самых ёмких в своём сегменте. Дисплей ожидается 6,84-дюймовым OLED LTPS с разрешением 1,5K, а варианты памяти могут включать 8 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ встроенной.

Модель Enjoy 90 Plus, по предварительным данным, получит 6,7-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор 6620 мА·ч и процессор серии Kirin 8000. Смартфон будет доступен в нескольких цветовых решениях, включая белый, синий и вариант под названием Starry Fruit.