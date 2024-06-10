Huawei представила улучшенный планшет MatePad SE 11

Китайская компания Huawei провела презентацию нового планшета Huawei MatePad SE 11, однако пока не сообщила, когда начнутся его продажи.

Также нет информации и о стоимости. Устройство представляет собой продвинутую модель с различными функциями и характеристиками.

Основные особенности планшета включают:

Дисплей: IPS-дисплей диагональю 11 дюймов с разрешением 1920×1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, яркостью 400 нит и поддержкой режима чтения электронных книг.

Процессор: в зависимости от региона поставок, планшет может быть оснащен процессором Kirin 710A или Snapdragon 680.

Память: доступны конфигурации с 4/6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ.

Автономность: планшет оснащен аккумулятором ёмкостью 7700 мАч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной зарядки.

Акустическая система: модель оснащена акустической системой из четырех динамиков с технологией объемного звука HUAWEI Histen 9.0.

Стилус: поддержка стилуса Huawei M-Pen Lite для более удобного ввода данных и рисования.

Камеры: наличие основной камеры на 8 Мп и фронтальной камеры на 5 Мп.

Дизайн: планшет имеет металлический корпус с габаритами 252,3 x 163,8 x 6,9 мм и весом 475 граммов.