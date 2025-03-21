Huawei представила Smart TV S6 Pro до 98 дюймов с HarmonyOS 4.3 и ИИ

Huawei анонсировала новый смарт-телевизор S6 Pro, который работает на HarmonyOS 4.3 и предлагает мощные возможности искусственного интеллекта. Линейка включает четыре модели с диагоналями 65, 75, 85 и 98 дюймов, каждая из которых отличается стильным дизайном и тонким профилем.

Телевизоры поддерживают разрешение Ultra HD 4K и имеют дисплей с частотой обновления 288 Гц. Устройство также оснащено продвинутыми динамиками, обеспечивающими качественный звук.

Новые функции ИИ делают использование телевизора более удобным. Например, функция SearchEasy помогает находить фильмы и отвечать на вопросы. Также есть возможность настройки освещения и улучшения качества изображения в зависимости от контекста.

Smart TV S6 Pro поддерживает беспроводное дистанционное управление и голосовой поиск. Устройство распознает присутствие пользователя и может включаться автоматически. В телевизоре предусмотрены функции защиты глаз для детей, видеозвонки и интеллектуальные датчики.

Претендующий на высокую производительность, Huawei Smart TV S6 Pro уже доступен для предзаказа, а продажи начнутся 3 апреля. Цены варьируются от 6499 до 16999 юаней (75 000-197 000 руб.) в зависимости от модели.