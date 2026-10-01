Huawei представила серию телевизоров Mate TV 2 с экраном до 110 дюймов

Huawei представила в Китае новую линейку телевизоров Mate TV 2, в которую вошли четыре модели: Mate TV 2 Enjoy, Mate TV 2, Mate TV 2 Pro и Mate TV 2 Max. Флагманская версия получила 110-дюймовый экран с пиковой яркостью до 6000 нит.

Все устройства оснащены панелями Super MiniLED и работают на HarmonyOS 7. Максимальная яркость стандартной Mate TV 2 достигает 5000 нит. Телевизоры также получили технологию, которая в реальном времени разделяет объекты переднего и заднего плана в 2D-контенте и преобразует изображение в 3D.

За производительность отвечает чип Huawei Kirin T92. Модели Mate TV 2 Enjoy и Mate TV 2 оснащаются 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а версии Pro и Max — 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Телевизоры поддерживают приложения HarmonyOS, включая сервисы для развлечений, игр, образования и работы, а также взаимодействие со смартфонами, планшетами и компьютерами Huawei.

Аудиосистема Mate TV 2 Enjoy имеет мощность 130 Вт и конфигурацию 2.2 канала. У стандартной Mate TV 2 мощность составляет 180 Вт при схеме 3.2.2, а у версии Pro — 240 Вт. Также предусмотрены трансляция изображения в разрешении 4K и управление совместимыми устройствами умного дома.

В Китае Mate TV 2 Enjoy с 65-дюймовым экраном стоит 7999 юаней, что по текущему курсу составляет около 93 тыс. рублей. Цена 85-дюймовой версии — 13 999 юаней, или примерно 163 тыс. рублей.

Mate TV 2 с диагональю 65 дюймов оценивается в 9999 юаней — около 116 тыс. рублей, а стоимость 98-дюймовой версии составляет 26 999 юаней, примерно 314 тыс. рублей.

Mate TV 2 Pro стоит от 16 999 юаней, или около 198 тыс. рублей. За модель с 98-дюймовым экраном в Китае просят 34 999 юаней — примерно 407 тыс. рублей.

Флагманский Mate TV 2 Max с экраном 110 дюймов оценен в 64 999 юаней, что составляет около 756 тыс. рублей.