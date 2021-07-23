Huawei представила первый образец камеры P50 Pro

Huawei только что опубликовала новый образец камеры для своего будущего флагманского смартфона P50 Pro в своей официальной учетной записи Weibo. Запуск устройства запланирован на конец этого месяца, и теперь у нас есть снимок с его задней камеры.

Китайский технологический гигант поделился изображением в социальной сети, где двое мужчин участвуют в фехтовании. Глядя на это изображение, становится ясно, что компания не стремится просто подчеркнуть способность камеры P50 Pro улавливать детали, поскольку изображение матча по фехтованию захватывает одного человека во время укола и демонстрирует возможности фотосъемки. Камера Huawei P50 Pro. Пост прибыл с подписью: «Волнующие моменты, каждая секунда на счету».

Кроме того, в заголовке также добавлена ​​дата запуска флагманской серии 29 июля и подчеркнута способность устройства улавливать «каждый решающий момент». Говоря о камере устройства, мы ранее сообщали о недавней утечке, которая показала, что P50 Pro будет поставляться с модулем четырех камер на задней панели. Сюда входят основной объектив Sony IMX800, датчик OVA64A OmniVision, объектив перископа с 5-кратным увеличением и датчик ToF.

Кроме того, официальный тизер компании также показал, что в смартфоне будут использоваться линзы Leica. Непосредственно под брендом также можно увидеть надпись «VARIO-SUMMILUX-H1: 1.8-3.4 / 18-125ASPH». Это означает, что устройство будет поставляться с объективом Vario Summilux от Leica с диафрагмой от f / 1.8 до f / 3.4. Компания может поделиться большим количеством образцов снимков перед запуском, так что следите за новостями.

Источник — Astera.