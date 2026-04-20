Huawei представила новые флагманские смартфоны Pura 90 в Китае

В Китае состоялась презентация новой линейки смартфонов Huawei Pura 90, в которую вошли три модели: Pura 90, Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max. Устройства получили обновлённый дизайн задней панели и акцент на продвинутые камеры.
Старшая версия Pro Max оснащена основной камерой с телеобъективом на 200 мегапикселей. Модель Pura 90 Pro получила аналогичный флагманский набор характеристик, но в более компактном корпусе.
Базовая версия Pura 90 отличается более простой конфигурацией и дизайном, однако имеет увеличенную ёмкость аккумулятора — 6500 мАч, тогда как у Pro и Pro Max установлены батареи на 6000 мАч.
Стоимость устройств на китайском рынке составляет:
- Pura 90 — от 4699 юаней (около 52 300 рублей)
- Pura 90 Pro — от 5499 юаней (около 61 000 рублей)
- Pura 90 Pro Max — от 6499 юаней (около 72 100 рублей)