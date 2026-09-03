HUAWEI представила беспроводные наушники FreeBuds Neo легче AirPods Pro 3

В рамках глобальной презентации устройств компания HUAWEI представила новую модель TWS-наушников FreeBuds Neo. Ранее компания уже анонсировала часы, поэтому основной новинкой мероприятия стали именно наушники.

По дизайну устройства напоминают AirPods, однако отличаются более короткой ножкой, что позволило снизить их вес — каждый наушник весит 4,8 грамма, тогда как аналогичный показатель у конкурирующей модели от Apple составляет 5,55 грамма. Разница в цифрах невелика, однако, как отмечается, при длительном ношении она может оказаться заметной.

Помимо этого, в наушниках реализована улучшенная система шумоподавления, дополненная вентиляционными отверстиями, которые призваны снижать уровень шума ветра и посторонних звуков. Также, помимо стандартных двух микрофонов, в каждом наушнике установлен дополнительный, третий микрофон с технологией костной проводимости, что должно способствовать более качественной записи голоса.

Согласно характеристикам, FreeBuds Neo поддерживают функцию пространственного звука, а также игровой режим с усилением отдельных звуковых эффектов. Время автономной работы с включённым шумоподавлением составляет до 6,5 часа, без него — до 10 часов, а с учётом использования зарядного кейса — до 40 часов.

Отдельно отмечается, что полный набор возможностей наушников доступен только владельцам топовых смартфонов HUAWEI — с такими устройствами FreeBuds Neo используют кодек L2HC. Для остальных пользователей предусмотрена поддержка кодека LDAC.

Наушники будут доступны в серебристом, чёрном, белом и розовом цветах. Стоимость модели составляет 130 €, что по текущему курсу ЦБ соответствует примерно 13 100 рублям.