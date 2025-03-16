Huawei попрощается с Windows в своих ПК до конца марта

Huawei вскоре не сможет производить ноутбуки с операционной системой Windows, так как лицензия Microsoft истекает в этом месяце.

Это значит, что компания не сможет легально продавать компьютеры с этой ОС. Хотя Microsoft может попытаться продлить лицензию, но пока она этого не сделала.

Компания Huawei, вероятно, будет использовать дистрибутивы Linux или свою операционную систему HarmonyOS. Ранее компания уже сообщала о намерении отказаться от Windows для будущих моделей. Судя по слухам, новые компьютеры действительно будут работать на HarmonyOS.

Для китайского рынка это решение может быть приемлемым, но для международной аудитории это создает серьезные ограничения. Хотя пользователи смогут установить Windows самостоятельно, отсутствие лицензии может сделать такие устройства более дешевыми, но не все захотят покупать их без лицензии.

Источник: huaweicentral