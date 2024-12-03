Huawei подтвердила выход складного смартфона Mate X6 за пределы Китая

Huawei уже официально представила новый складной смартфон Mate X6 на китайском рынке, а сегодня производитель подтвердил, что новинка будет доступна для клиентов по всему миру.

Компания опубликовала изображения устройства на своей странице в X, показывая заднюю панель и модуль камеры.

Huawei подтвердила, что глобальный запуск Mate X6 состоится на следующей неделе. В анонсе представлены четыре изображения устройства в двух цветах: «Космический красный» и «Серый туман». Подпись к тизеру гласит, что это «идеальная складная конструкция, выведенная на новый уровень».

На изображениях видно, что оттенок «Серый туман» напоминает мрамор, а красный цвет похож на натуральную кожу, как у предыдущей модели Mate XT.

Дизайн Mate X6 включает улучшенные внутренний и внешний экраны, которые стали больше, а корпус стал тоньше по сравнению с предыдущей моделью. Это обеспечивает комфортное использование устройства.

Камера устройства оформлена в виде звёздного кольца и включает четыре сенсора: 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией, 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 48-мегапиксельный телеобъектив для макросъёмки и 1,5-мегапиксельный мультиспектральный датчик для улучшения цветопередачи.

Mate X6 был представлен с операционной системой HarmonyOS NEXT в Китае, но на международном рынке могут быть внесены изменения.