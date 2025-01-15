Главная » Новости

Huawei планирует возвращение на мировой рынок смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Huawei собирается восстановить свои позиции на мировом рынке, несмотря на сложности из-за запрета в США и проблем с чипами Kirin. Компания ищет новые возможности, предлагая инновационные продукты на своих собственных процессорах.

По данным Nikkei Asia, Huawei начала расширять свои рынки сбыта, что может помочь ей вернуться в сектор смартфонов.

В декабре прошлого года компания выпустила несколько новых устройств, включая складной флагман Mate X6, серию Nova 13 и наушники FreeBuds Pro 4. Эти продукты были представлены в разных странах.

Mate X6 стал особенно популярным среди новых устройств, хотя его выпуск состоялся спустя два года после первой презентации. Успех Mate X6 также связан с чипом Kirin 9020 5G, который, хотя и уступает конкурентам, значительно превосходит предыдущие версии.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.