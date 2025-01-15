Huawei планирует возвращение на мировой рынок смартфонов

Huawei собирается восстановить свои позиции на мировом рынке, несмотря на сложности из-за запрета в США и проблем с чипами Kirin. Компания ищет новые возможности, предлагая инновационные продукты на своих собственных процессорах.

По данным Nikkei Asia, Huawei начала расширять свои рынки сбыта, что может помочь ей вернуться в сектор смартфонов.

В декабре прошлого года компания выпустила несколько новых устройств, включая складной флагман Mate X6, серию Nova 13 и наушники FreeBuds Pro 4. Эти продукты были представлены в разных странах.

Mate X6 стал особенно популярным среди новых устройств, хотя его выпуск состоялся спустя два года после первой презентации. Успех Mate X6 также связан с чипом Kirin 9020 5G, который, хотя и уступает конкурентам, значительно превосходит предыдущие версии.