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Huawei планирует оснастить серию Pura 80 мультиспектральной камерой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Huawei анонсировала новую мультиспектральную камеру в серии Mate 70, и, похоже, она будет также внедрена в смартфоны Pura 80.

Согласно информации от DigitalChatStation, камеры Mate 70 стали популярными благодаря своему дополнительному объективу с разрешением 1,5 Мп, который значительно улучшает качество фотографий, обеспечивая точное восстановление цвета.

В будущем модели Pura 80 и Nova 14 могут получить аналогичный датчик, что позволит делать более яркие и реалистичные снимки. Мультиспектральная камера будет обеспечивать лучшую цветопередачу и естественные оттенки кожи, а также сохранение теней, что значительно повысит общее качество изображений.

Кроме того, ожидается улучшение технологии переменной диафрагмы, что позволит устройствам лучше справляться со съемкой в условиях низкой освещенности.

Серия Pura ориентирована на фотосъемку, и после Pura 70 компания планирует внедрить новые функции и технологии в Pura 80. Информация о тройной камере для модели Ultra также была озвучена, но требует подтверждения.

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