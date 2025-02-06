Huawei планирует оснастить серию Pura 80 мультиспектральной камерой

Huawei анонсировала новую мультиспектральную камеру в серии Mate 70, и, похоже, она будет также внедрена в смартфоны Pura 80.

Согласно информации от DigitalChatStation, камеры Mate 70 стали популярными благодаря своему дополнительному объективу с разрешением 1,5 Мп, который значительно улучшает качество фотографий, обеспечивая точное восстановление цвета.

В будущем модели Pura 80 и Nova 14 могут получить аналогичный датчик, что позволит делать более яркие и реалистичные снимки. Мультиспектральная камера будет обеспечивать лучшую цветопередачу и естественные оттенки кожи, а также сохранение теней, что значительно повысит общее качество изображений.

Кроме того, ожидается улучшение технологии переменной диафрагмы, что позволит устройствам лучше справляться со съемкой в условиях низкой освещенности.

Серия Pura ориентирована на фотосъемку, и после Pura 70 компания планирует внедрить новые функции и технологии в Pura 80. Информация о тройной камере для модели Ultra также была озвучена, но требует подтверждения.