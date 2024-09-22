Huawei планирует глобальный запуск Mate XT в первом квартале 2025 года

Huawei начала поставки своего нового телефона Mate XT Ultimate Design в Китае, а глобальный запуск ожидается в первом квартале 2025 года. Эта новость появилась после неопределенности о доступности устройства за пределами Китая.

Mate XT Ultimate — первый в мире коммерчески доступный трехстворчатый телефон с 10,2-дюймовым складывающимся OLED-дисплеем, который можно сложить для увеличения компактности.

Однако такая инновационная технология имеет свою цену: в Китае начальная стоимость составляет 19 999 юаней (примерно 2800 долларов США). Ожидается, что на международных рынках цена может превысить 3000 долларов из-за налогов и других факторов.

Huawei Mate XT предлагает универсальный дисплей, который адаптируется к различным задачам. В закрытом состоянии он превращается в 6,4-дюймовый телефон с разрешением FHD+. При частичном раскрытии экран увеличивается до 7,9 дюймов с разрешением 2K, а в полностью открытом состоянии становится 10,2-дюймовым планшетом с разрешением 3K. Толщина устройства составляет 3,6 мм в открытом состоянии и 12,8 мм в сложенном.

Камера Mate XT включает 50-мегапиксельный основной сенсор с переменной диафрагмой, 12-мегапиксельный сверхширокий и 12-мегапиксельный телеобъектив с перископом. Фронтальная камера на 8 мегапикселей предназначена для селфи и видеозвонков.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5600 мАч, который является самым тонким в своем классе. Он поддерживает проводную зарядку на 66 Вт и беспроводную на 50 Вт. Кроме того, Mate XT включает складную сенсорную клавиатуру, что делает его удобным инструментом для работы в движении.