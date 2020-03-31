Новая флагманская модель признана лучшей на рынке, так как имеет камеру, которой нет альтернативы.

Аппарат протестировали специалисты DxOMark.

В результате Huawei P40 Pro стал лучшим камерофоном по версии DxOMark, набрав 140 баллов за качество изображений.

За качество видео смартфону присвоили 105 баллов. Общий показатель составил 128 баллов.

После Huawei P40 Pro в рейтинге числятся Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Find X2 Pro, которым присвоили по 124 балла.