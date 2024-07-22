Huawei отменила запуск Nova 13 и готовит релиз Nova Flip в августе

Запуск смартфона серии Nova 13 от компании Huawei планировался в августе, но в компании решили изменить планы.

Huawei отменила запуск Nova 13 и готовится к релизу Nova Flip в августе. Похоже производители решили включится в гонку и сделать приоритетными в выпуске флип-смартфоны.

К сожалению подробности о новинке Nova Flip ограничены лишь сроками презентации, но что касается отложенной серии Nova 13, то сообщается, что версии Pro и Ultra будут иметь спутниковую связь, что является популярной функцией в последнее время.

Устройства могут быть оснащены флагманским процессором Kirin 9010 SoC, который уже используется в недавно выпущенной серии Huawei Pura 70.

Серия Nova 13 также может получить камеру XMAGE, которая сейчас используется в флагманских моделях Huawei Pura и Mate. Ожидается, что в серии будет улучшенная возможность делать селфи с помощью двух фронтальных камер.

У стандартной модели Nova 13 будет плоский экран, а у других моделей может быть слегка изогнутый дизайн. Предполагается, что все устройства будут иметь дисплей с разрешением 1,5 К, что является компромиссом между Full HD и Quad HD.

Ожидается, что серия Nova 13 будет работать на операционной системе HarmonyOS Next. Система задней камеры, по слухам, включает технологию переменной диафрагмы для основной камеры, а телеобъектив, вероятно, будет доступен в более высоких моделях.