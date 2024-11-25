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Huawei отказывается от выпуска компактных смартфонов

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В то время как на рынке технологий наблюдается возрождение компактных флагманских смартфонов, Huawei планирует придерживаться другого подхода.

Huawei отказывается от выпуска компактных смартфонов

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что компания не намерена выпускать 6,3-дюймовое компактное устройство. Вместо этого в следующем году Huawei представит две новые серии с большими дисплеями и тонкими рамками.

Согласно утечке, серия Mate 70 будет оснащена 6,7-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5K и минимальными рамками. Серия Pura 80, в свою очередь, получит 6,76/6,78-дюймовый изогнутый дисплей также с разрешением 1,5K. Хотя размеры экранов больше, чем у традиционных компактных моделей, уменьшение рамок может сделать устройства более удобными.

Несмотря на отсутствие компактного флагмана, текущий Huawei Pura 70 с 6,6-дюймовым экраном предлагает относительно компактный дизайн и продуманный интерфейс. Huawei может позиционировать стандартную версию Pura 80 как альтернативу компактным флагманам.

Серия Mate 70 будет анонсирована 26 ноября, а предзаказ откроется за неделю до этого. В первые 10 часов было зарегистрировано более 130 000 заявок. Линейка включает Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+.

Mate 70 и Mate 70 Pro будут доступны в чёрном, белом, зелёном и фиолетовом цветах с 12 ГБ ОЗУ и вариантами хранения от 256 ГБ до 1 ТБ. Mate 70 Pro+ будет представлен в чёрном, белом, золотом и небесно-голубом цветах с 16 ГБ ОЗУ и вариантами хранения 512 ГБ или 1 ТБ.

С точки зрения дизайна, серия Mate 70 выделяется большим круглым блоком камер с золотым кольцом, в который входят четыре камеры, включая основную, сверхширокоугольную, телеобъектив и фронтальную. Дизайн также включает закруглённые края и текстурированную изогнутую заднюю панель.

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