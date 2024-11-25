Huawei отказывается от выпуска компактных смартфонов

В то время как на рынке технологий наблюдается возрождение компактных флагманских смартфонов, Huawei планирует придерживаться другого подхода.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что компания не намерена выпускать 6,3-дюймовое компактное устройство. Вместо этого в следующем году Huawei представит две новые серии с большими дисплеями и тонкими рамками.

Согласно утечке, серия Mate 70 будет оснащена 6,7-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5K и минимальными рамками. Серия Pura 80, в свою очередь, получит 6,76/6,78-дюймовый изогнутый дисплей также с разрешением 1,5K. Хотя размеры экранов больше, чем у традиционных компактных моделей, уменьшение рамок может сделать устройства более удобными.

Несмотря на отсутствие компактного флагмана, текущий Huawei Pura 70 с 6,6-дюймовым экраном предлагает относительно компактный дизайн и продуманный интерфейс. Huawei может позиционировать стандартную версию Pura 80 как альтернативу компактным флагманам.

Серия Mate 70 будет анонсирована 26 ноября, а предзаказ откроется за неделю до этого. В первые 10 часов было зарегистрировано более 130 000 заявок. Линейка включает Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+.

Mate 70 и Mate 70 Pro будут доступны в чёрном, белом, зелёном и фиолетовом цветах с 12 ГБ ОЗУ и вариантами хранения от 256 ГБ до 1 ТБ. Mate 70 Pro+ будет представлен в чёрном, белом, золотом и небесно-голубом цветах с 16 ГБ ОЗУ и вариантами хранения 512 ГБ или 1 ТБ.

С точки зрения дизайна, серия Mate 70 выделяется большим круглым блоком камер с золотым кольцом, в который входят четыре камеры, включая основную, сверхширокоугольную, телеобъектив и фронтальную. Дизайн также включает закруглённые края и текстурированную изогнутую заднюю панель.