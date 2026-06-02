Huawei оснастила всю линейку Nova 16 процессором Kirin 9010S

Компания Huawei подтвердила, что все смартфоны новой серии Nova 16 получили фирменный процессор Kirin 9010S. Об этом сообщает издание Ferra.ru.

Речь идет обо всех моделях линейки, представленной производителем. Ранее этот чип уже использовался в смартфоне Pura 80, а также в старших версиях серии Nova 15. Теперь Huawei решила сделать Kirin 9010S единым аппаратным решением для всей новой линейки устройств.

Процессор включает два производительных ядра с тактовой частотой 2,50 ГГц, шесть ядер средней производительности с частотой 2,05 ГГц и четыре энергоэффективных ядра, работающих на частоте 1,50 ГГц. Кроме того, смартфоны Nova 16 получили обновленную систему охлаждения, которая должна обеспечивать стабильную работу устройства при высоких нагрузках.

По словам руководителя Huawei Хэ Гана, процессор Kirin 9010S работает совместно с операционной системой HarmonyOS 6.1. Такая комбинация позволила повысить общую производительность устройств на 10%. Также компания заявляет об увеличении плавности запуска приложений на 12%, ускорении переключения между задачами на 44% и росте скорости загрузки контента на 21%.

В Huawei также сообщили, что все три модели серии Nova 16 способны обеспечивать стабильную частоту обновления до 120 кадров в секунду в популярных мобильных играх. Производитель рассчитывает, что это положительно скажется на пользовательском опыте при запуске ресурсоемких приложений и игровых проектов.