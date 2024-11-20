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Huawei официально анонсировала складной смартфон Mate X6

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Компания Huawei представила свой новый складной смартфон Mate X6 и начала его предварительное бронирование. Внешний вид устройства похож на Mate X5, и на опубликованном изображении можно хорошо разглядеть заднюю панель.

Huawei официально анонсировала складной смартфон Mate X6

Mate X6 имеет ромбовидный модуль с четырьмя камерами, как и его предшественник. Однако дизайн камеры изменился: металлическая отделка теперь ограничена сверху, а камера-перископ смещена вправо.

Согласно текущим характеристикам, Mate X5 оснащен основной камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной камерой на 13 Мп и телеобъективом на 12 Мп. Ожидается, что Huawei может обновить некоторые из этих камер в новой модели.

На тизерных изображениях представлены две версии задней панели: одна с текстурой, напоминающей Mate 70, а другая — из красной кожи, как у Mate XT.

Скорее всего, Mate X6 будет иметь те же экраны, что и у Mate X5, включая 6,4-дюймовый экран-крышку и 7,85-дюймовый складной OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Оба экрана имеют разрешение FHD+ и защищены стеклом Kunlun.

Кроме того, возможно обновление чипсета, но подтверждений пока нет. Презентация серии Mate 70 и Mate X6 состоится 26 ноября.

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