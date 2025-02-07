Huawei официально анонсировала складной Mate XT для глобального рынка

Huawei объявила о запуске тройного складного смартфона Mate XT Ultimate Design, который станет первым в мире с такой конструкцией.

Компания поделилась видео, демонстрирующим уникальный дизайн устройства, а сам смартфон появится на зарубежных рынках 18 февраля.

Mate XT имеет три экрана и отличается элегантным внешним видом. Важной особенностью является восьмиугольный модуль камеры, окружённый золотым ободком с текстурой, напоминающей листья.

Устройство складывается как внутрь, так и наружу, благодаря технологии двойных шарниров, что упрощает его использование.

Задняя панель Mate XT выполнена из натуральной кожи, а в открытом состоянии он напоминает планшет, а в закрытом — обычный телефон.

Huawei подчеркивает, что Mate XT сочетает в себе передовые технологии и высокое качество изготовления, что делает его «Совершенным дизайном». Ожидается, что смартфон будет доступен для покупателей по всему миру в ближайшие дни.