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Huawei официально анонсировала дебют «тройной» раскладушки Mate XT

Автор На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Готовящаяся презентация нового складного устройства от китайской компании благодаря инсайдерам давно не является секретом.

Huawei официально анонсировала дебют «тройной» раскладушки Mate XT

Но несмотря на ряд сообщений и даже фото, Huawei не анонсировала новинку. И вот теперь Huawei официально анонсировала дебют «тройной» раскладушки, которая, как выяснилось, будет называться Mate XT.

Бренд опубликовал тизер с указанием названия, но никаких дополнительных подробностей нет.

Ранее сообщалось, что Mate XT будет оснащён гибким экраном с двумя линиями сгиба и диагональю 10 дюймов в раскрытом виде. В верхней части экрана предполагается наличие выреза для фронтальной камеры, а также процессора серии Kirin 9.

Согласно слухам, толщина корпуса Mate XT составит 5 мм в раскрытом состоянии и около 155 мм в сложенном. Предположительно, дебют новинки состоится 10 сентября.

 

 

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