Huawei официально анонсировала дебют «тройной» раскладушки Mate XT

Готовящаяся презентация нового складного устройства от китайской компании благодаря инсайдерам давно не является секретом.

Но несмотря на ряд сообщений и даже фото, Huawei не анонсировала новинку. И вот теперь Huawei официально анонсировала дебют «тройной» раскладушки, которая, как выяснилось, будет называться Mate XT.

Бренд опубликовал тизер с указанием названия, но никаких дополнительных подробностей нет.

Ранее сообщалось, что Mate XT будет оснащён гибким экраном с двумя линиями сгиба и диагональю 10 дюймов в раскрытом виде. В верхней части экрана предполагается наличие выреза для фронтальной камеры, а также процессора серии Kirin 9.

Согласно слухам, толщина корпуса Mate XT составит 5 мм в раскрытом состоянии и около 155 мм в сложенном. Предположительно, дебют новинки состоится 10 сентября.