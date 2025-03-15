Huawei объявила дату презентации новых продуктов

Huawei сообщила, что 20 марта в Китае пройдет мероприятие под названием Pura Pioneer Ceremony and HarmonyOS Smart Mobility New Product Launch.

На этом событии компания представит несколько новых продуктов, включая инновационный смартфон с HarmonyOS Next. Ричард Ю, руководитель направления потребительских продуктов, отметил, что это устройство станет чем-то совершенно новым для рынка.

Главным событием мероприятия станет анонс первого смартфона на стабильной версии HarmonyOS Next. По слухам, это будет складной смартфон с гибким дисплеем размером 6,28 дюйма и соотношением сторон 3:2.

Смартфон может иметь 50-мегапиксельную камеру, защиту от пыли и влаги, а также боковой сканер отпечатков пальцев. Также ожидается, что его цена будет доступной, что привлечет больше пользователей в экосистему HarmonyOS. Устройство может называться Pocket 3 или P70 Pocket, но возможно, выйдет под брендом Pura.

Кроме смартфона, Huawei представит обновленный планшет MatePad Pro (2025), который станет более производительным, а также новинки от автопроизводителя Seres (Aito).