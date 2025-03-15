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Huawei объявила дату презентации новых продуктов

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Huawei сообщила, что 20 марта в Китае пройдет мероприятие под названием Pura Pioneer Ceremony and HarmonyOS Smart Mobility New Product Launch.

Huawei объявила дату презентации новых продуктов

На этом событии компания представит несколько новых продуктов, включая инновационный смартфон с HarmonyOS Next. Ричард Ю, руководитель направления потребительских продуктов, отметил, что это устройство станет чем-то совершенно новым для рынка.

Главным событием мероприятия станет анонс первого смартфона на стабильной версии HarmonyOS Next. По слухам, это будет складной смартфон с гибким дисплеем размером 6,28 дюйма и соотношением сторон 3:2.

Смартфон может иметь 50-мегапиксельную камеру, защиту от пыли и влаги, а также боковой сканер отпечатков пальцев. Также ожидается, что его цена будет доступной, что привлечет больше пользователей в экосистему HarmonyOS. Устройство может называться Pocket 3 или P70 Pocket, но возможно, выйдет под брендом Pura.

Кроме смартфона, Huawei представит обновленный планшет MatePad Pro (2025), который станет более производительным, а также новинки от автопроизводителя Seres (Aito).

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