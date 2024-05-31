Huawei обошла Samsung и стала новым лидером на рынке складных устройств

В постоянно меняющемся мире складных устройств долгое время Samsung была главным игроком в производстве этих инновационных гаджетов.

Однако теперь компания официально потеряла свою корону, поскольку конкуренция усиливается. На протяжении многих лет Samsung доминировала на рынке складных устройств, в основном благодаря тому, что устройства Galaxy с функцией складывания существовали в изоляции, пока другие бренды отставали в принятии новых технологий.

По итогам первого квартала 2023 года, Samsung удерживала немногим менее 60% мирового рынка складных устройств, а ее ближайший конкурент Huawei занимал всего лишь 14% доли.

В новом отчете компании Counterpoint Research говорится, что доля Samsung на мировом рынке складных устройств рухнула до всего 23%, и Huawei вышла на первое место, управляя 35% от общего объема поставок. Это изменение также можно объяснить общим ростом рынка складных устройств, который вырос на 50%.

Другие два крупных игрока на рынке — Motorola с долей 11% и Honor с долей 12%. Оба бренда продемонстрировали значительный рост в течение 2023 года, вероятно, благодаря устройствам, таким как Razr+ и Magic V2, которые предлагали уникальные возможности складывания.

Кроме того, стоит отметить, что складные устройства в форм-факторе книги, такие как Galaxy Z Fold 5, Pixel Fold и OnePlus Open, стали самыми популярными.

В первом квартале 2024 года 55% поставленных устройств были складными в форм-факторе книги, в то время как модели в форм-факторе ракушки, такие как Galaxy Z Flip 5 и Motorola Razr+, составляли оставшуюся часть.