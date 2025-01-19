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Huawei обошла Apple на китайском рынке смартфонов по итогам 2024 года

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Huawei впервые с 2019 года обошла Apple в продажах смартфонов на китайском рынке в 2024 году. По данным отчета Canalys, компания заняла второе место, в то время как Apple опустилась на третье, столкнувшись с резким падением продаж iPhone.

В 2024 году Huawei поставила 46 миллионов устройств, увеличив свою долю на рынке до 16%. Это произошло благодаря успешным моделям, таким как серия Mate 70.

В то же время Apple испытывает трудности, так как продажи iPhone упали на 25% в последнем квартале 2023 года.

Основные причины отставания Apple включают отсутствие искусственного интеллекта в новых моделях, недостаток инноваций и высокие цены. Китайские потребители все больше предпочитают местные бренды, что также влияет на позиции Apple в стране.

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