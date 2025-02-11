Huawei обошла Apple на китайском рынке планшетов в 2024 году

В 2024 году компания Huawei заняла первое место на китайском рынке планшетов, обойдя Apple.

Согласно отчету IDC, Huawei возглавила рейтинг поставок, увеличив свою долю до 32,3%, в то время как Apple заняла второе место с 26,6%.

Huawei продемонстрировала рост на 5,7% по сравнению с прошлым годом, в то время как Apple столкнулась с падением продаж на 7%.

В четвёртом квартале 2024 года доля Huawei составила 27,8%, хотя это на 3% меньше, чем в четвертом квартале 2023 года.

Xiaomi и Honor заняли третье и четвёртое места с долями 12,7% и 8,3% соответственно, а Lenovo замкнула пятёрку с 6,7%. Всего в 2024 году в Китае было продано 29,85 млн планшетов, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году.