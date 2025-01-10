Huawei Nova 14 Ultra может получить флагманский процессор Kirin

Согласно свежим данным, Huawei планирует представить Nova 14 Ultra с флагманским чипом Kirin. Ожидается, что в линейке Nova будет как минимум три модели: Standard, Pro и Ultra.

Инсайдер FixedFocus отметил, что топовая модель Nova 14 предложит потребителям мощный процессор, обеспечивая высокую производительность. Другие источники предполагают, что в качестве процессора для Huawei Nova 14 Ultra может использоваться чип Kirin 5G от Mate 70 Pro.

На этот раз компания может перейти на процессоры серии Kirin 9, вместо чипов среднего уровня серии 8, которые использовались в предыдущих моделях.

Ранее Huawei применяла чипы серии Kirin 8000 в своих новых моделях Nova, включая стандартную и Pro версии. Даже складной смартфон Nova Flip оснащен таким же чипом.

Однако для модели Nova Ultra ожидается использование чипов серии Kirin 9, примером чего является Nova 12 Ultra с Kirin 9000SL.

Кроме того, ожидается, что серия Huawei Nova 14 будет поставляться с предустановленной операционной системой HarmonyOS, что откроет доступ к новым функциям и возможностям искусственного интеллекта, упрощая использование устройств для пользователей.

Источник: huaweicentral