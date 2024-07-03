Huawei не будет выпускать электромобиль, но будет вносить свой вклад в их развитие

Компания SERES, занимающаяся разработкой и производством электронных силовых агрегатов, объявила о своем плане потратить 2,5 миллиарда юаней на приобретение торговых марок серии «Wenjie» и связанных с ними активов у компании Huawei и ее филиалов.

Huawei ответила, что передаст SERES торговые марки серии «Wenjie» и будет продолжать поддерживать SERES в использовании своих технологий под этой торговой маркой.

Технологии Huawei для «умных автомобилей» привносят новые возможности на рынок благодаря сотрудничеству с партнерами компании.

Производитель смартфонов всегда придерживался стратегии разработки технологий, которые помогают автомобильным компаниям предлагать качественные автомобили, а не самостоятельно производить машины.

В 2020 году генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что компания не планирует создавать собственные автомобили.

Однако появились слухи о том, что Huawei все же может работать над собственным «умным автомобилем». С тех пор компания запустила различные системы, которые были установлены на «умных автомобилях» других производителей.

Huawei будет продолжать сотрудничество с автомобильными компаниями для разработки и внедрения передовых технологий «умных автомобилей» и улучшения опыта пользователей.

Сообщается, что компания уже передала некоторые товарные знаки, связанные с ее технологиями «умных автомобилей», таким компаниям, как Chery и BAIC.

Это отражает стратегию Huawei по постепенному предоставлению своих технологий «умных автомобилей» широкому кругу пользователей. Такой подход не только увеличит вклад Huawei в эту область, но и улучшит технологии связанных автомобилей.

С передачей таких товарных знаков, как «Intelligent World», «Enjoy World» и «Wenjie» (что означает «понимающий мир»), вклад Huawei в технологии «умных автомобилей» становится все более очевидным.

SERES заявила, что с приобретением торговой марки «Wenjie» они еще более укрепят свое партнерство с Huawei. Компания также отметила, что планирует использовать новые технологии не в Китае, но и за его пределами.

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