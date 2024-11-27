Портал HUAWEI Central сообщил о возможной дате выхода настольной версии HarmonyOS, которая заменит Windows на ноутбуках компании. Как сообщается, HUAWEI начнет устанавливать HarmonyOS вместо Windows на ноутбуках в 2025 году

Ранее председатель правления HUAWEI Юй Чэндун подтвердил переход на HarmonyOS, но точная дата не была озвучена.

Инсайдеры считают, что новая операционная система будет представлена вместе с новым ноутбуком серии MateBook до третьего квартала 2025 года.

В этом году новые модели MateBook были показаны в апреле, поэтому презентация HarmonyOS для ноутбуков может состояться в том же месяце.