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HUAWEI начнет устанавливать HarmonyOS вместо Windows на ноутбуках в 2025 году

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Портал HUAWEI Central сообщил о возможной дате выхода настольной версии HarmonyOS, которая заменит Windows на ноутбуках компании. Как сообщается, HUAWEI начнет устанавливать HarmonyOS вместо Windows на ноутбуках в 2025 году

Ранее председатель правления HUAWEI Юй Чэндун подтвердил переход на HarmonyOS, но точная дата не была озвучена.

Инсайдеры считают, что новая операционная система будет представлена вместе с новым ноутбуком серии MateBook до третьего квартала 2025 года.

В этом году новые модели MateBook были показаны в апреле, поэтому презентация HarmonyOS для ноутбуков может состояться в том же месяце.

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