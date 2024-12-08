Huawei на 34% увеличила продажи смартфонов стоимостью более 600 долларов

Согласно исследованию Canalys, смартфоны Huawei в ценовом сегменте выше $600 близки к лидерам рынка — iPhone от Apple. В третьем квартале 2023 года продажи Huawei в этой категории выросли на 34% по сравнению с прошлым годом, увеличив долю производителя до 33% на китайском рынке.

В то же время поставки iPhone в этом ценовом сегменте снизились на 5%, однако Apple по-прежнему контролирует 52% рынка. Эксперты связывают это снижение с неопределённостью вокруг поддержки Apple Intelligence в Китае.

Тем не менее интерес к моделям с системами искусственного интеллекта способствует общему росту спроса на дорогие смартфоны на мировом рынке на 15%.

Дополнительно, отчёт CINNO сообщает, что Huawei в третьем квартале поставила на рынок 1,12 миллиона складных смартфонов с гибким дисплеем, что почти в два раза больше, чем годом ранее, что делает компанию лидером в этой категории в Китае.

Модель Huawei Pura 70 заняла шестое место среди самых популярных смартфонов страны стоимостью более $600.

Другие производители, такие как Honor, Xiaomi и Samsung, значительно отстают. Honor имеет долю в 5%, а Xiaomi и Samsung по 3%. На мировом уровне Apple контролирует 63% сегмента дорогих смартфонов, следом идет Samsung с 21% и Huawei с 8%.

По прогнозам Canalys, мировой рынок смартфонов вырастет на 6% в 2023 году, достигнув 1,22 миллиарда штук, однако в последующие годы темпы роста снизятся до 1% в год до 2028 года.