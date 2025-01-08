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Huawei может разработать собственный 1-дюймовый сенсор для Pura 80

Автор На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Компания Huawei работает над созданием собственного 1-дюймового CMOS-сенсора для камеры своего нового флагмана Pura 80.

Если это действительно так, то это будет первый датчик изображения, разработанный самой Huawei, что может открыть новые возможности для фотографии.

По информации от пользователя Weibo @DigitalChatStation, новый сенсор может быть представлен в этом году и, вероятно, будет отличаться от сенсоров других производителей, таких как OmniVision.

Ожидается, что он будет обладать несколькими уникальными характеристиками, что улучшит качество съемки, особенно в условиях низкой освещенности.

CMOS-сенсоры потребляют меньше энергии и обеспечивают высокий уровень чувствительности, что позволяет им лучше захватывать свет и снижать шум на изображениях. Кроме того, Huawei может использовать собственный объектив-перископ для улучшения функциональности камеры Pura 80.

 

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