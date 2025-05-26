Huawei может отказаться от сенсора Sony в камере Pura 80 Pro

Компания Huawei, завершившая недавнюю презентацию серии Nova 14 и первого складного ПК в Китае, готовится к следующему крупному анонсу — выпуску флагманской линейки смартфонов Pura 80. По информации ряда источников, в серию войдут три модели: Pura 80, Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra.

Особое внимание привлекает модель Pura 80 Pro, которая, согласно свежей утечке от надёжного информатора Digital Chat Station, получит специально разработанный Huawei датчик изображения. Сообщается, что смартфон будет использовать сенсор SmartSens SC5A0CS — 50-мегапиксельный датчик формата 1 дюйм с цветовым фильтром RYYB. Такой фильтр, по заявлению производителя, способен поглощать до 40% больше света, что улучшает качество съёмки в условиях слабого освещения.

Ранее тот же источник указывал, что Huawei тестировала на инженерных образцах датчик Sony IMX989, однако компания, по-видимому, приняла решение в пользу собственного компонента. Остальные элементы основной камеры, согласно прежним утечкам, могут остаться без изменений: 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельная перископическая телефото макрокамера, также с RYYB-фильтром.

Помимо новшеств в камере, Huawei Pura 80 Pro, как ожидается, получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и технологией LTPO для динамической частоты обновления экрана. Презентация серии Huawei Pura 80 ожидается во втором квартале 2025 года.