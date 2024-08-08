Huawei MatePad Air 2024 получил версию с антибликовым экраном

Huawei выпустила еще один планшет MatePad Air 2024 модельного года, который получил обычную версию и вариант с приставкой к названию Soft Light Edition. Последний отличается наличием антибликового экрана.

MatePad Air (2024) имеет цельнометаллический корпус толщиной всего 5,9 мм и предлагается в четырех цветах: белом, сером, розовом и зеленом.

Планшет оборудован 12-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800×1840 пикселей, яркостью до 1000 нит и частотой обновления до 144 Гц.

Хотя компания не раскрыла информацию о процессоре, известно, что память в устройстве представлена в двух вариантах: базовая версия имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а продвинутая Gold Edition — 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Важно отметить, что планшет поддерживает только Wi-Fi 6, функции SIM-карт нет.

MatePad Air (2024) оснащен двумя основными камерами на 13 Мп и 8 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп. Устройство предлагает продвинутую аудиосистему с шестью динамиками.

Планшет имеет емкость аккумулятора 10 100 мАч и поддерживает быструю зарядку на 66 Вт. Работает устройство на операционной системе HarmonyOS 4.2. Вес планшета составляет 555 граммов.

Что касается стоимости, то версия 8/256 Гб оценена в 420 долларов, а вариант 12/512 ГБ обойдется в 560 долларов.