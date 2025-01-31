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HUAWEI MatePad 11,5 стал доступен для покупки в России по цене от 31 000 рублей

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Группа М.Видео-Эльдорадо начала продажи нового планшета HUAWEI MatePad 11,5, цена которого стартует от 30 999 рублей.

HUAWEI MatePad 11,5 стал доступен для покупки в России по цене от 31 000 рублей

В период с 31 января по 11 марта покупатели получат в подарок стилус M-Pen Lite и TWS-наушники HUAWEI FreeBuds SE 2 или HUAWEI FreeBuds 5i.

Планшет оснащен 11,5-дюймовым экраном с разрешением 2200×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает технологию PaperMatte, которая снижает блики и делает чтение комфортным.

HUAWEI MatePad 11,5 также предлагает режим цветной электронной книги и обновленное приложение «Блокнот» с функцией синхронизации текста и аудио.

HUAWEI MatePad 11,5 стал доступен для покупки в России по цене от 31 000 рублей

Устройство весит всего 499 г и имеет толщину 6,85 мм, что делает его удобным для переноски. Планшет доступен в светло-голубом и космически сером цвете, а еще к нему можно подключить умную клавиатуру HUAWEI для удобной работы в разных сценариях.

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