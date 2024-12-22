Huawei Mate XT получил награду за лучший дизайн 2024 года

Huawei Mate XT Ultimate Tri-fold был удостоен награды «Лучший дизайн» 2024 года от известного ютубера Маркуса Браунли, также известного как MKBHD.

Это устройство выделяется своим уникальным трёхскладным дизайном, который сразу привлекает внимание и, по мнению экспертов, превосходит многие традиционные смартфоны и складные модели.

Каждый год MKBHD проводит церемонию награждения, выбирая лучшие устройства в различных категориях. В этом году Mate XT был признан лучшим среди таких флагманов, как Samsung Galaxy S24 Ultra и Pixel 9.

Браунли отметил, что Mate XT — это «безумно впечатляющий телефон» с тонким корпусом и уникальными шарнирами. Программное обеспечение устройства работает без проблем на всех трёх экранах, не снижая производительность.

На церемонии были вручены награды и в других категориях, включая лучший большой телефон (Samsung Galaxy S24 Ultra) и лучшую камеру (iPhone 16 Pro).