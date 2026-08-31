Huawei Mate XT 2: 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ накопителя во всей линейке

Смартфон Huawei Mate XT 2 нового поколения с трёхсекционным складным корпусом приближается к официальному релизу. Устройство, запуск которого намечен на 7 сентября, уже открыто для предзаказов в Китае, что позволило получить более чёткое представление о предстоящих конфигурациях. Компания также раскрыла ряд конструктивных особенностей, отличающих новинку от первого поколения модели.

Huawei Mate XT 2 будет доступен в четырёх вариантах: 16+512 ГБ, 16 ГБ+1 ТБ, 16 ГБ+1 ТБ с приватным дисплеем, а также топовая версия 16 ГБ+2 ТБ с приватным дисплеем и стилусом в комплекте. Первые три варианта представлены в чёрном, белом и фиолетовом цветах, тогда как версия на 2 ТБ выпускается исключительно в фиолетовом исполнении.

Официальная цена пока не объявлена, однако первое поколение Mate XT выходило по премиальной цене, поэтому ожидается, что новая модель также останется в флагманском ценовом сегменте.

Смартфон получил переработанную трёхсекционную конструкцию, названную архитектурой «Wing Fold». В отличие от Z-образной схемы складывания в оригинальной модели, здесь две боковые панели складываются внутрь, закрывая гибкий основной экран в сложенном состоянии. Отдельный внешний дисплей на одной из сторон позволяет пользователям отвечать на звонки, читать сообщения, совершать платежи и выполнять другие повседневные задачи без необходимости раскладывать большой экран.

Huawei сохранила симметричную конструкцию в центре устройства, стремясь добиться более сбалансированного распределения веса в разложенном состоянии. По заявлению компании, толщина Mate XT 2 в самой тонкой части разложенного корпуса составляет всего 3,5 мм — при этом устройство вмещает как внутренний, так и внешний дисплеи. Шарнирный механизм и экраны также были усилены для повышения устойчивости к повседневным нагрузкам.

Внешний дисплей получил каплевидный вырез под фронтальную камеру с поддержкой 3D-распознавания лица и оплаты по лицу. Также сообщается, что смартфон будет поддерживать измерение пульса непосредственно на устройстве, а операционная система HarmonyOS 7, как ожидается, принесёт улучшения интерфейса, разработанные специально для большого трёхсекционного экрана — включая расширенные возможности многозадачности и разделения экрана. Информация о процессоре пока остаётся неподтверждённой: по имеющимся данным, речь может идти либо о чипе Kirin 9030S, либо о новом процессоре линейки Kirin 9050.