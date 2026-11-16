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Huawei Mate X8 показали в пяти цветах до официальной презентации

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

В интернете появились изображения нового складного смартфона Huawei Mate X8, официальная презентация которого запланирована на 24 ноября 2026 года. Материалы опубликовал известный технологический инсайдер UniverseIce. Они позволяют предварительно оценить конструкцию и внешний вид будущего флагмана китайской компании.

Судя по изображениям, Huawei сохранит привычный для серии Mate X формат устройства, складывающегося внутрь подобно книге. На задней панели расположен крупный круглый блок основной камеры. Смартфон показан в пяти вариантах расцветки: чёрном, зелёном, красном, фиолетовом и белом.

По предварительной информации, Huawei Mate X8 получит внешний дисплей диагональю 6,5 дюйма и внутренний складной экран размером 8,15 дюйма. Подобная конструкция позволяет использовать устройство как обычный смартфон в сложенном состоянии и переходить к увеличенной рабочей поверхности после раскрытия корпуса.

Основной камере приписывают 50-мегапиксельный датчик изображения с переменной диафрагмой. Предполагается также наличие перископического телеобъектива с разрешением 50 мегапикселей. Переменная диафрагма позволяет изменять количество света, поступающего на матрицу, и влияет на параметры съёмки. Однако фактические возможности фотосистемы можно будет оценить только после появления официальных характеристик и независимых тестов.

Отдельный интерес представляет возможный выпуск специальной версии Collector’s Edition. По неофициальным сведениям, она может получить совместимость с внешней камерой Ruiying Z10. Подробности работы такого аксессуара и его технические характеристики пока не подтверждены производителем.

Ёмкость аккумулятора, согласно предварительным данным, составит не менее 6000 мА·ч. Для складных устройств этот показатель имеет значение с учётом энергопотребления большого внутреннего дисплея. При этом ёмкость батареи сама по себе не позволяет определить реальное время автономной работы.

Стоимость Huawei Mate X8, точные технические характеристики и сроки начала продаж компания должна раскрыть на презентации 24 ноября. До официального анонса изображения и предполагаемое оснащение смартфона следует рассматривать как предварительную информацию.

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