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Huawei Mate X8 может получить увеличенный экран и батарею

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В интернете появились предварительные характеристики нового складного смартфона Huawei Mate X8. Согласно информации инсайдера Digital Chat Station, производитель планирует изменить размеры внутреннего дисплея и увеличить ёмкость аккумулятора.

Основной экран устройства может иметь диагональ 8,15 дюйма, тогда как внешний — около 6,5 дюйма. Для сравнения, предыдущая модель Mate X7 оснащена внутренним дисплеем диагональю 8 дюймов.

Смартфону также приписывают основную камеру на 50 Мп с сенсором размером 1/1,28 дюйма и изменяемой диафрагмой. Дополнительный перископический модуль, предположительно, получит разрешение 50 Мп.

По предварительным сведениям, ёмкость аккумулятора превысит 6000 мА·ч. Устройство также может оснащаться новым флагманским процессором.

Ожидаемая стоимость Huawei Mate X8 составляет около 10 тысяч юаней, или приблизительно 1495 долларов. Производитель пока не подтвердил характеристики, цену и дату презентации.

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