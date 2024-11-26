Huawei Mate X6 будет представлен с инфракрасной камерой

Складной смартфон Huawei Mate X6 будет официально представлен сегодня. По последним данным, устройство может быть оснащено 1,6-мегапиксельной инфракрасной камерой, что позволит более точно определять температуру и обеспечивать безопасность в тёмных помещениях.

Пользователь Weibo сообщил, что в Mate X6 будет четыре камеры на задней панели, включая 50-мегапиксельный основной объектив, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный и 12-мегапиксельный перископический объектив. Официальные характеристики устройства будут раскрыты на презентации серии Mate 70.

Инфракрасные камеры способны распознавать тепловое излучение и могут использоваться для различных задач, таких как диагностика проблем со здоровьем или управление в условиях низкой освещённости.

Эти датчики также эффективны в условиях слабого света, что делает их полезными в современных устройствах.

Huawei называет свои новые модели Mate самыми мощными в истории компании, и наличие инфракрасного датчика в последних флагманах подчеркивает их технологические достижения. Ожидаем подробности после презентации.