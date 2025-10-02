Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro получили 3C-сертификацию, раскрыты детали

Серия Huawei Mate 80, включающая модели Mate 80 и Mate 80 Pro, прошла сертификацию в китайской системе 3C, сообщает Digital Chat Station. Ожидается, что смартфоны появятся на рынке Китая в ноябре этого года.

В базе 3C указана модель Mate 80 (VYG-AL00) с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Модели Mate 80 Pro (SGT-AL00 и SGT-AL50) сертифицированы с 100-ваттной зарядкой.

Согласно утечке, инженерный прототип Mate 80 оснащён центральной круглой камерой, двуцветной вспышкой в виде полосы в верхнем левом углу и симметричным барообразным сенсором в верхнем правом. Под основной камерой по центральной оси интегрирован мультиспектральный объектив, что отличается от дизайна предыдущих устройств Mate.

Сообщается, что в серию войдут четыре модели: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ и Mate 80 RS. Основная камера стандартной версии Mate 80 получит сенсор 50 Мп с матрицей 1/1,5 дюйма, у Mate 80 Pro — 50 Мп с 1/1,3 дюйма, а Pro+ и RS оснастят сенсором SmartSens 590 того же размера. Кроме стандартной версии, остальные модели могут работать на процессоре Kirin 9030.