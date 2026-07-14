Huawei Mate 80 Air может получить процессор Kirin 9030

Компания Huawei может выпустить смартфон Mate 80 Air с процессором новой серии Kirin 9030 во второй половине 2026 года. Предварительные характеристики устройства раскрыли инсайдеры, сообщает Ferra.

По данным источников, новинка получит семидюймовый дисплей с изогнутыми со всех сторон краями и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Другие параметры экрана, камер, аккумулятора и корпуса пока не приводятся.

Предполагается, что Huawei может выпустить несколько вариантов Mate 80 Air с разными модификациями процессора. Подобную стратегию компания использовала в предыдущем поколении: Mate 70 Air с 16 гигабайтами оперативной памяти оснащался Kirin 9020A, а версия с 12 гигабайтами получила менее производительный Kirin 9020B.

Huawei официально не представляла Mate 80 Air и не подтверждала сведения о чипе Kirin 9030. Название модели, сроки выхода и технические характеристики могут измениться к моменту анонса.