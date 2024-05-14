Huawei Mate 70 с новым процессором Kirin станет самым производительным смартфоном

Huawei Mate 70 ожидает значительное улучшение производительности благодаря новому чипу Kirin «super core».

По информации источника в Weibo @SmartPikachu, новый чип Kirin может превратить Mate 70 в лидера по производительности.

Точные детали «super core» пока неизвестны, но Huawei, возможно, разработает обновленную конфигурацию ядра специально для Mate 70. Подробности пока не раскрыты.

Ранее появились слухи о производительности Mate 70, указывающие на результаты теста Kirin, превышающие 1,1 миллиона баллов, что, возможно, сопоставимо с Snapdragon 8+ Gen 1.

Также есть намеки на возможную конкуренцию между запуском Mate 70 и серией iPhone 16, которые, предположительно, состоятся позже в этом году.

Хотя точная дата выхода Mate 70 в октябре или сентябре не подтверждена, это может привести к противостоянию между этими двумя технологическими гигантами.

Кроме того, появились слухи о том, что серия Mate 70 будет первой, которая будет поставляться с новой операционной системой Huawei HarmonyOS NEXT.

Она полностью откажется от поддержки приложений Android и уже имеет более 4000 собственных приложений от китайских корпораций и предприятий. Ожидается, что это число будет продолжать расти.

Источники также утверждают, что Huawei уже увеличивает производство Mate 70 с целью достижения улучшения производительности на 40-50% по сравнению с предыдущей серией Mate 60.