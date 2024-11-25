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Huawei Mate 60 продолжает пользоваться спросом, продажи превысили 40 млн штук

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Компания Huawei выпустила серию Mate 70, но предыдущая линейка Mate 60 по-прежнему демонстрирует высокие продажи. Согласно новым данным, продажи серии Mate 60 превысили 14 миллионов единиц, что оказалось выше ожиданий цепочки поставок.

Huawei Mate 60 продолжает пользоваться спросом, продажи превысили 40 млн штук

По информации из новостного канала на Weibo, Mate 60 хорошо зарекомендовал себя на потребительском рынке с момента выпуска.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца было продано 10 миллионов смартфонов этой модели, а теперь достигнуто 14 миллионов единиц с момента релиза до середины ноября.

Отчёт также отмечает, что Huawei восстанавливает свою долю на рынке в Китае после проблем, возникших из-за запрета в США в 2019 году. Несмотря на трудности, компания продолжает активно развиваться.

В сентябре 2023 года Huawei представила серию Mate 60 с обновлённым чипсетом Kirin 5G, что способствовало росту продаж.

Также были выпущены серии Nova 12 и Pura 70, которые предлагают улучшенные функции обработки изображений и инструменты искусственного интеллекта.

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