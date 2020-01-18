Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google покоряет Европу

Модель активно выходит на новые рынки и привлекает к себе внимание не только отсутствием сервисов Google, но и нескромными подарками.

Ранее смартфон Huawei Mate 30 Pro предлагали в Китае, ОАЭ, Швейцарии и Испании.

Теперь же аппарат вышел на новые рынки Западной Европы, в том числе и в Болгарии.

Новой маркетинговой кампанией стало называть отсутствие сервисов Google шагом к свободе программного обеспечения и альтернативам.

В Европе Huawei Mate 30 Pro продают по цене 1000 евро, однако дополнительно клиентов привлекают подарками в виде беспроводных наушников FreeBuds.