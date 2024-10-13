Huawei и Honor уже заняли 70% рынка складных устройств в КНР

Huawei и Honor доминируют на китайском рынке складных телефонов в третьем квартале 2024 года.

В третьем квартале 2024 года Huawei и Honor представили свои новейшие разработки на китайском рынке складных телефонов, заняв в общей сложности 70% рынка, из которых Huawei занимает 44,7% рынка, а Honor — 25,6%.

В первой половине 2024 года Huawei выпустила несколько моделей, включая Pocket 2 с откидной крышкой и модель Nova Flip, которая ориентирована на средний класс. Особое внимание привлекла Mate XT — первая в мире тройная раскладушка, которая затмила серию iPhone 16 в сентябре.

Honor также не отстала и выпустила три складных телефона, среди которых первая раскладушка Magic V Flip и модели Magic V3 и Vs3. Magic V3 считается самым тонким и умным складным устройством на данный момент.

На третьем месте по доле рынка расположена Xiaomi с 16,2%, за ней следуют Vivo с 6,9% и OPPO с 2,5%. Общий рост рынка складных устройств составил 24% в месяц. Слухи о разработках трёхскладного телефона от Honor и Xiaomi могут поднять стандарты складных телефонов в Китае.