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Huawei и Apple начали серьезную борьбу за покупателей на рынке КНР

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

На китайском рынке разгорается новая война скидок между Huawei и Apple. Американская компания начала предлагать значительные скидки на последнюю серию iPhone в ответ на растущую конкуренцию со стороны китайского производителя.

Huawei недавно запустила акцию со скидками на флагманские смартфоны, включая серию Pura 70, что стало началом кампании в преддверии конца 2024 года.

Теперь Apple запускает аналогичную акцию, чтобы противостоять Huawei, предложив скидки на новые модели iPhone.

Кампания Apple продлится с 4 по 7 января 2025 года. Покупатели смогут приобрести iPhone 16 Pro Max со скидкой до 800 юаней.

Цены на iPhone 16 и 16 Plus снизятся на 400 юаней, а на модели Pro — на 500 юаней. Скидки на более старые модели составят 200–300 юаней. В акции также участвуют iPad и MacBook, с возможностью получить скидки при использовании определённых способов оплаты.

В 2024 году продажи Apple в Китае упали на двузначную величину, в основном из-за успеха нового складного смартфона Huawei и популярности Mate 70, который затмил серию iPhone 16. Китайские покупатели предпочитают Huawei за её инновации в области искусственного интеллекта, чего не хватает iPhone.

Аналитики отмечают, что Apple сталкивается с давлением на своём втором по величине рынке из-за конкуренции с Huawei. Текущая стратегия скидок демонстрирует, что Apple пытается укрепить свои позиции в Китае после возвращения Huawei.

 

 

 

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