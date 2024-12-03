Huawei хочет возобновить сотрудничество с южнокорейскими производителями микросхем

Huawei намерена возобновить сотрудничество с южнокорейскими компаниями-производителями микросхем на фоне ограничений со стороны США.

Один из представителей компании рассказал о планах Huawei в области полупроводников во время своего визита в исследовательский центр в Шанхае.

С 2019 года Huawei сталкивается с трудностями из-за американских санкций, что подтолкнуло компанию к развитию местных технологий. Представитель заявил, что с тех пор Huawei вынуждена закупать чипы внутри страны.

Он также отметил, что до введения санкций Huawei активно сотрудничала с южнокорейскими компаниями, такими как SK Hynix и Samsung, ежегодно закупая микросхемы на сумму около 10 миллиардов долларов. Однако сейчас они не могут продолжать эти закупки, что негативно сказалось на корейских производителях.

Несмотря на сложности, представитель Huawei подчеркнул, что компания готова возобновить работу с южнокорейскими партнёрами, если условия позволят. Он отметил, что в отсутствие санкций Huawei продолжала бы закупать передовые корейские чипы.

Huawei активно инвестирует в свои научно-исследовательские центры, в которых работает более 207 000 сотрудников, и компания уделяет внимание разработке технологий на базе искусственного интеллекта и услугам 5G.