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Huawei готовит смартфон Enjoy 70X с 8 ГБ ОЗУ и новыми цветами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В интернете появились слухи о новом смартфоне Huawei Enjoy 70X, который будет доступен в таких цветах: чёрном, синем и белом.

Пользователь в Weibo указывает на то, что устройство может иметь 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 512 ГБ.

Сравнивая Enjoy 70X с моделью Enjoy 80, инсайдеры предполагают, что последняя будет оснащена новым чипом Kirin 7-й серии и поддерживать сеть 5,5G. Официального подтверждения от Huawei о характеристиках или дате выпуска ни одного из смартфонов пока не поступало.

Ранее на сайте TENAA была размещена информация о модели с номером BRE-AL00a, которая, вероятно, и есть Enjoy 70X. На изображениях виден крупный модуль камеры, напоминающий Mate 60, с двумя линзами и светодиодной вспышкой.

На передней панели установлена изогнутая OLED-экран с отверстием для фронтальной камеры. Ждём официальных анонсов от Huawei.

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