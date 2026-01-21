Главная » Новости

Huawei готовит новые умные очки с функцией перевода

Компания Huawei, по данным утечек, разрабатывает новые умные очки с поддержкой ИИ, которые могут выйти в первой половине 2026 года. Одной из ключевых функций станет встроенный перевод, позволяющий пользователям общаться на разных языках без использования отдельного приложения на смартфоне.

Сообщается, что очки будут интегрированы с экосистемой HyperOS и смогут делать фотографии и видео, записывать звук, а также воспроизводить музыку через встроенные динамики и микрофоны. Новое устройство получит три литиевые батареи для оптимального баланса мощности и веса и будет доступно в нескольких цветах: Streamer Silver, Titanium Silver Gray и Modern Black.

